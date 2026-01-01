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Nike Challenger Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder, Jungen) - Smoke Grey/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Challenger

Webshorts für ältere Kinder (Jungen)

29,99 €
Smoke Grey/Schwarz
Psychic Blue/Anthracite
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Du bist immer bereit für eine Herausforderung, deshalb greifst du zur richtigen Ausrüstung. Die Dri-FIT-Technologie leitet in Kombination mit den Mesh-Einsätzen an den Seiten Schweiß ab und hält dich kühl, wenn es im Spiel heiß hergeht. Außerdem sorgt eine hintere Einstecktasche dafür, dass dein Handy nicht im Weg ist, aber immer griffbereit bleibt.


  • Gezeigte Farbe: Smoke Grey/Schwarz
  • Style: IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Du bist immer bereit für eine Herausforderung, deshalb greifst du zur richtigen Ausrüstung. Die Dri-FIT-Technologie leitet in Kombination mit den Mesh-Einsätzen an den Seiten Schweiß ab und hält dich kühl, wenn es im Spiel heiß hergeht. Außerdem sorgt eine hintere Einstecktasche dafür, dass dein Handy nicht im Weg ist, aber immer griffbereit bleibt.

Vorteile

  • Leichtes Material leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Mit dem Kordelzug kannst du den elastischen Bund bequem enger ziehen.
  • Die hintere Eingrifftasche eignet sich zur Aufbewahrung deines Smartphones, ohne beim Spielen wertvollen Platz zu beanspruchen.
  • Mesh-Einsätze an den Seiten sorgen für ein luftiges Tragegefühl, wenn es im Spiel heiß hergeht.

Produktinformationen

  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Smoke Grey/Schwarz
  • Style: IV6162-084

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 142 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Challenger Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder, Jungen)

    Nike Challenger

    29,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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