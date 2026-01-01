British & Irish Lions Nike Club Hoodie für ältere Kinder

Zeig deine Liebe zu den British & Irish Lions mit diesem klassischen Nike Club Hoodie. Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.

Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß

Style: IW8568-451