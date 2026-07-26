Brasilien Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Klarna An der Kasse verfügbar.
Repräsentiere dein Land in dieser weit geschnittenen Brasilien-Hymnenjacke. Sie besteht aus mittelschwerem, doppellagigem Mesh und verbessert die Luftzirkulation, um dich auch bei warmem Wetter kühl zu halten.
Brasilien
Repräsentiere dein Land in dieser weit geschnittenen Brasilien-Hymnenjacke. Sie besteht aus mittelschwerem, doppellagigem Mesh und verbessert die Luftzirkulation, um dich auch bei warmem Wetter kühl zu halten.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Brasilien