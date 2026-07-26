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Brasilien Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren) - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Brasilien

Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)

119,99 €
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Repräsentiere dein Land in dieser weit geschnittenen Brasilien-Hymnenjacke. Sie besteht aus mittelschwerem, doppellagigem Mesh und verbessert die Luftzirkulation, um dich auch bei warmem Wetter kühl zu halten.


  • Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IH1757-369

Brasilien

119,99 €

Repräsentiere dein Land in dieser weit geschnittenen Brasilien-Hymnenjacke. Sie besteht aus mittelschwerem, doppellagigem Mesh und verbessert die Luftzirkulation, um dich auch bei warmem Wetter kühl zu halten.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Dank des durchsichtigen Designs kannst du dein Trikot darunter zeigen.

Produktinformationen

  • Durchgehender Reißverschluss
  • Reißverschlusstaschen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IH1757-369

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.3 Sterne

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Brasilien Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)

Brasilien

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