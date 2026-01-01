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Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil für Herren - Light Menta/Light Photo Blue/Canary

Recyclingmaterialien

Brasilien Academy Pro

Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)

69,99 €
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Style: IH1662-369

Brasilien Academy Pro

69,99 €

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die schmale Passform im Klassik-Look sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es beim Spielen heiß hergeht.

Produktinformationen

  • Rippmaterial an Bündchen und Ausschnitt
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Style: IH1662-369

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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    Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil für Herren

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