 
Bild 1 von 7
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder) - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Recyclingmaterialien

Brasilien Academy Pro

Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder

29,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.
Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische, relaxte Passform sorgt zusammen mit der feuchtigkeitsableitenden Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn das Training mal anstrengender wird.


  • Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5530-381

Brasilien Academy Pro

29,99 €

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische, relaxte Passform sorgt zusammen mit der feuchtigkeitsableitenden Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn das Training mal anstrengender wird.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Reißverschlusstaschen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5530-381

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 145 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Brasilien Academy Pro.

    Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

    Brasilien Academy Pro

    29,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 7