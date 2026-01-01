Brasilien 2026/27 Nike Academy Ball

Brasilien 2026/27 Academy Ball
Nike Academy Ball
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Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
- Gezeigte Farbe: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Style: IQ7564-724
Brasilien 2026/27 Academy Ball
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
Vorteile
Die Nike Aerowsculpt-Technologie nutzt vorgeformte Kerben, um die Luftzirkulation auf der Balloberfläche zu unterbrechen, und sorgt so für weniger Widerstand und eine stabilere Flugbahn.
Produktinformationen
- Die strukturierte Hülle ermöglicht ein gleichmäßiges Ballgefühl beim Passen, Schießen und Dribbeln. Die Gummiblase sorgt für Druck- und Formbeständigkeit.
- 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Gezeigte Farbe: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Style: IQ7564-724
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