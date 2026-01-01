Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (XS, 24 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Lass dich nicht von der Größenangabe XS täuschen. Diese Tasche ist ein wahres Raumwunder. Das Hauptfach bietet viel Platz für deine Trainingskleidung und deine Schuhe. Die Reißverschlusstaschen an den Seiten helfen dir, alles andere ordentlich zu verstauen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IB4398-010
Nike Brasilia
Lass dich nicht von der Größenangabe XS täuschen. Diese Tasche ist ein wahres Raumwunder. Das Hauptfach bietet viel Platz für deine Trainingskleidung und deine Schuhe. Die Reißverschlusstaschen an den Seiten helfen dir, alles andere ordentlich zu verstauen.
Vorteile
- Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten dir bequeme Trageoptionen.
- Die Seitentaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung einer Wasserflasche oder anderer kleiner Essentials.
- Eine Innentasche mit Reißverschluss eignet sich zur Aufbewahrung deiner Wertsachen.
Produktinformationen
- Ca. 38 x 25,5 x 25,5 cm (L x B x H)
- 24 l
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IB4398-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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