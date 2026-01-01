Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (Medium, 60 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ab ins Fitnessstudio mit deiner gesamten Ausrüstung. Das Hauptfach dieser Sporttasche bietet reichlich Platz für alle wichtigen Dinge, die du für dein Workout brauchst. In der Vordertasche kannst du wichtige Dinge wie dein Handy, deine Geldbörse oder deine Schlüssel griffbereit aufbewahren. Die beschichtete Unterseite schützt deine Sachen vor Kratzern, verschütteten Flüssigkeiten und Stößen.
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß
- Style: IH7849-103
Nike Brasilia
Ab ins Fitnessstudio mit deiner gesamten Ausrüstung. Das Hauptfach dieser Sporttasche bietet reichlich Platz für alle wichtigen Dinge, die du für dein Workout brauchst. In der Vordertasche kannst du wichtige Dinge wie dein Handy, deine Geldbörse oder deine Schlüssel griffbereit aufbewahren. Die beschichtete Unterseite schützt deine Sachen vor Kratzern, verschütteten Flüssigkeiten und Stößen.
Vorteile
- Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten dir bequeme Trageoptionen.
- Der beschichtete Boden schützt deine Sachen vor Stößen, Kratzern und Flecken.
- Seitliche Reißverschlusstaschen sorgen dafür, dass kleine Gegenstände immer griffbereit sind.
Produktinformationen
- Ca. 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (L x B x H)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß
- Style: IH7849-103
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Brasilia.
Nike Brasilia