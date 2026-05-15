Nike Brasilia Sporttasche (Klein, 41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Auf diese Sporttasche wirst du bei deinem nächsten Besuch im Fitnessstudio bestimmt nicht verzichten wollen. Sie bietet nicht nur ein belüftetes Seitenfach für Schuhe oder andere benutzte Dinge, sondern auch ein geräumiges Hauptfach und Reißverschlusstaschen innen und außen.
Nike Brasilia
Auf diese Sporttasche wirst du bei deinem nächsten Besuch im Fitnessstudio bestimmt nicht verzichten wollen. Sie bietet nicht nur ein belüftetes Seitenfach für Schuhe oder andere benutzte Dinge, sondern auch ein geräumiges Hauptfach und Reißverschlusstaschen innen und außen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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