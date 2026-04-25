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Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren - Schwarz/Schwarz/Schwarz

Recyclingmaterialien

Boston Celtics Courtside

Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren

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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30 % Rabatt

Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.

Vorteile

Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: HV9746-010

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

2 Sterne

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren

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