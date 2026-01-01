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Beşiktaş J.K. Nike Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren) - Schwarz/Bright Crimson/Bright Crimson

Recyclingmaterialien

Beşiktaş J.K.

Nike Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)

54,99 €
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Inspiriert von den Shorts, die dein Team auf dem Spielfeld trägt, sind diese Shorts mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich angenehm trocken hält – während du deine Unterstützung für Beşiktaş zeigst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Style: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Inspiriert von den Shorts, die dein Team auf dem Spielfeld trägt, sind diese Shorts mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich angenehm trocken hält – während du deine Unterstützung für Beşiktaş zeigst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Style: IZ6031-011

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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