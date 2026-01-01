Recyclingmaterialien
Beşiktaş J.K.
Nike Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Inspiriert von den Shorts, die dein Team auf dem Spielfeld trägt, sind diese Shorts mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich angenehm trocken hält – während du deine Unterstützung für Beşiktaş zeigst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Bright Crimson
- Style: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
Inspiriert von den Shorts, die dein Team auf dem Spielfeld trägt, sind diese Shorts mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich angenehm trocken hält – während du deine Unterstützung für Beşiktaş zeigst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Bright Crimson
- Style: IZ6031-011
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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