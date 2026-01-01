Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser superweiche Hoodie ist perfekt für den Court oder die Couch und ein Muss für deinen Kleiderschrank, wenn du auf Komfort stehst. Tief angesetzte Schultern und eine großzügige Passform am Körper sorgen für einen entspannten Vibe, der sich ganz einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren lässt.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8739-010
Nike
Dieser superweiche Hoodie ist perfekt für den Court oder die Couch und ein Muss für deinen Kleiderschrank, wenn du auf Komfort stehst. Tief angesetzte Schultern und eine großzügige Passform am Körper sorgen für einen entspannten Vibe, der sich ganz einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren lässt.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan. Mesh: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8739-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 138 cm
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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