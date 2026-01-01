Nike Baby Essentials
Overall mit Kapuze (Babys)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser weiche Overall aus French-Terry-Material sorgt auf empfindlicher Babyhaut für ein sanftes Tragegefühl. So können sich schon die kleinsten Athlet:innen in kuscheligen Tragekomfort hüllen. Die Kapuze bietet bei Bedarf zusätzliche Wärme und der durchgehende Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie das Tragen über einem Body.
- Gezeigte Farbe: Pink Foam
- Style: FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Dieser weiche Overall aus French-Terry-Material sorgt auf empfindlicher Babyhaut für ein sanftes Tragegefühl. So können sich schon die kleinsten Athlet:innen in kuscheligen Tragekomfort hüllen. Die Kapuze bietet bei Bedarf zusätzliche Wärme und der durchgehende Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie das Tragen über einem Body.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Foam
- Style: FQ1520-663
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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