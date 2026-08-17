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Hoch bewertet
Nike Ava Edge Schuh (Herren) - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz

Nike Ava Edge

Schuh (Herren)

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
Schwarz/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.


  • Gezeigte Farbe: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
  • Style: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.

Schützendes Netzwerk

Eine Mischung aus gewebten Textilien und Mesh-Netzgewebe schafft ein schützendes und dennoch flexibles Obermaterial. Das dynamische Gitterdesign ahmt die Strukturen urbaner Netzwerke nach.

Eindrucksvoll

Die flexible, perforierte Außensohle aus Gummi umschließt die Mittelsohle, wodurch diese besonders strapazierfähig wird. Und ihr Aufdruck hinterlässt einen unverwechselbaren Eindruck.

Ultra-Tragekomfort unter dem Fuß

Die extragroße Mittelsohle aus leistungsfähigem SCF-Schaumstoff dämpft besonders komfortabel.

Produktinformationen

  • Gummi-Außensohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
  • Style: IM1973-003

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (31)

4.5 Sterne

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

  • Bling silver is shiny!

    Erice15427a59e2d4fcdaa8b251b5aec1d17

    Def appealing looking and def and upgrade. They put Nike symbols on side of tongue nobody will ever see which is a shame cmon!! I got half size up and I could of gotten normal Sz 11 tho it might be a snug fit if I do but there’s allot of room at the toes in these 11.5 , not quite as narrow as the Ava Rover, I just don’t want ankle slipping going on so I might return for 11 but the shoe is awesome after 15 min so far

Nike Ava Edge Schuh (Herren)

Nike Ava Edge

149,99 €
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Vervollständige den Look

Item 3 of 5

Street-Ready Protection.

Strapazierfähig und superbequem – Der Ava Edge ist für alle, die mit Style in der City unterwegs sind.

Schützender Cage

Besonders abriebfestes Gummi um den Fuß sorgt für noch mehr Strapazierfähigkeit.

Reaktionsfreudiges Tragegefühl

Performance-Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei jedem Schritt.