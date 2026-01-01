Nike Aura
Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.
- Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Style: IV5665-654
Nike Aura
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.
Produktinformationen
- Ca. 18 x 28 x 5 cm (B x H x T)
- Verstellbarer Riemen
- Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Style: IV5665-654
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Aura.
Nike Aura