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Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (Damen) - Obsidian

Atlético Madrid

Nike Fußball-T-Shirt (Damen)

29,99 €
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Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: IQ5056-451

Atlético Madrid

29,99 €

Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.

Produktinformationen

  • Aufgedruckte Grafiken
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: IQ5056-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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