Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen)

Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
- Style: IO3548-455
Atlético Madrid Club
Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
- Style: IO3548-455
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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