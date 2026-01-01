triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Atlético Madrid Chill Terry Nike Fußball-Kapuzenjacke (Damen) - Obsidian/Weiß

Atlético Madrid Chill Terry (Damen)

Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen

79,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.
Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IO3591-451

Atlético Madrid Chill Terry (Damen)

79,99 €

Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.

Produktinformationen

  • Vordertaschen
  • Ripp an Bündchen und Saum
  • Body: 70 % Baumwolle/30 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IO3591-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Atlético Madrid Chill Terry (Damen).

    Atlético Madrid Chill Terry Nike Fußball-Kapuzenjacke (Damen)

    Atlético Madrid Chill Terry (Damen)

    79,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look