Atlético Madrid Chill Terry Nike Fußball-Kapuzenjacke (Damen)

Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IO3591-451
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Ripp an Bündchen und Saum
- Body: 70 % Baumwolle/30 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IO3591-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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