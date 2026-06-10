Nike Astrograbber Schuh (Herren)

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der damals hochmoderne Astrograbber kam direkt nach dem Nike Waffle Trainer heraus und war speziell entwickelt worden, um beim American Football für optimale Traktion auf dem Spielfeld zu sorgen.
Nike Astrograbber
Der damals hochmoderne Astrograbber kam direkt nach dem Nike Waffle Trainer heraus und war speziell entwickelt worden, um beim American Football für optimale Traktion auf dem Spielfeld zu sorgen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber