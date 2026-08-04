A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Basketballschuh

A'One "Lem and Lime"

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Klar, A'ja Wilson hat ihren eigenen Schuh – was sollte man auch anderes von einer dreifachen MVP erwarten? Ihr erster Signature-Schuh wurde mit weichem Cushlon 3.0-Schaumstoff gefertigt, der ihr den ultimativen Komfort bietet, den sie braucht, um immer in Topform zu bleiben. Egal, ob sie mit Sprungwürfen punktet, die Rebounds dominiert oder in der Verteidigung alles gibt – A'ja pusht sich immer weiter und hebt ihr Spiel konstant auf das nächste Level. Das liegt einfach in ihrer Natur. Die eigentliche Frage ist jedoch: Bist du bereit, dein Spiel auch dorthin zu bringen?

Frisch bis zum Spielende

Um A'jas vielseitigem Spielstil gerecht zu werden, haben wir ihren Schuh mit weichem Cushlon 3.0-Schaumstoff unter dem Fuß ausgestattet, der für eine optimale Energierückgabe sorgt. So kann sie bei jedem Spielzug Höchstleistungen zeigen und den Sieg weiter in Reichweite bringen.

Kompromisslos leicht

A'ja ist nicht aufzuhalten, wenn es beim Spiel heiß hergeht. Das leichte, atmungsaktive Mesh sorgt für Schnelligkeit.

Feinabgestimmte Traktion

Der weiche, stabile Schaumstoff bietet in Kombination mit einem generativen Traktionsprofil den Halt und die Kontrolle, die A'ja braucht, um als Verteidigerin erfolgreich zu sein.

Star-Power

A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.