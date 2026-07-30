A'ja Wilson Basketball-Hoodie (Damen)

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
Klarna An der Kasse verfügbar.
Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A'ja Wilson und zeig in diesem weit geschnittenen Hoodie deine mutige Seite. Mit dem elastischen Kordelzug am Saum kannst du ihn im A'ja-Stil kürzen und die mit Satin gefütterte Kapuze schützt dein Haar. Dank des French-Terry-Materials ist er so atmungsaktiv, dass du ihn auch dann noch tragen kannst, wenn es im Spiel heiß hergeht.
A'ja Wilson
Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A'ja Wilson und zeig in diesem weit geschnittenen Hoodie deine mutige Seite. Mit dem elastischen Kordelzug am Saum kannst du ihn im A'ja-Stil kürzen und die mit Satin gefütterte Kapuze schützt dein Haar. Dank des French-Terry-Materials ist er so atmungsaktiv, dass du ihn auch dann noch tragen kannst, wenn es im Spiel heiß hergeht.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson