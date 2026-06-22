Nike Air Presto By You personalisierbarer Damenschuh

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Air Presto ist ein beliebter Laufschuh mit modernen Individualisierungsmöglichkeiten. Verleih dem Innenschuh und dem legendärem Cage etwas Farbe und verziere dann dein Design mit Farbspritzern (und noch mehr Farbe) auf der Dämpfung der Mittelsohle. Schließe dein Design mit einer kurzen personalisierten Botschaft auf der Ferse ab. Es ist an der Zeit, deinen Style aufzuwerten.
Nike Air Presto By You
Dieser Air Presto ist ein beliebter Laufschuh mit modernen Individualisierungsmöglichkeiten. Verleih dem Innenschuh und dem legendärem Cage etwas Farbe und verziere dann dein Design mit Farbspritzern (und noch mehr Farbe) auf der Dämpfung der Mittelsohle. Schließe dein Design mit einer kurzen personalisierten Botschaft auf der Ferse ab. Es ist an der Zeit, deinen Style aufzuwerten.
Wähle die Farbe des Innenschuhs und des legendären Cage-Überzugs. Such dir für den Zehenbereich, die Schnürung und den Swoosh eine Kontrastfarbe aus oder stimme sie farblich ab, wenn du es klassisch magst.
Verleih der Ferse der Mittelsohle besondere Akzente mit Farben, Farbspritzern oder beidem. Wenn du wirklich ein Statement setzen willst, gib auch der Sohle eine kräftige Farbe.
Füge auf der Ferse eine kurze Botschaft mit Zahlen, Buchstaben oder Symbolen hinzu.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.
Entdecke den Nike Air Presto Damenschuh
Das elastische Mesh-Obermaterial sorgt für eine bequeme, sockenähnliche Passform und Atmungsaktivität.
Der unverkennbare TPU-Cage im Mittelfußbereich steht im Kontrast zum elastischen Obermaterial aus Synthetik und stützt deinen Fuß.
Die Nike Air Dämpfung sorgt für dauerhaften Tragekomfort.