Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Schwarz/Schwarz
- Style: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Vorteile
- Das Mesh-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
- Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
- Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Schwarz/Schwarz
- Style: IX0385-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Air Max Plus.
Nike Air Max Plus