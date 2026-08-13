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Nike Air Max Ishod Skateboardschuh - Schwarz/Schwarz/Schwarz/Schwarz

Nike Air Max Ishod

Skateboardschuh

109,99 €
Schwarz/Schwarz/Schwarz/Schwarz
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Beim Air Max Ishod wurden Elemente von legendären Basketballschuhe aus den 90ern übernommen. Er ist äußerst strapazierfähig, sodass du beim Skaten alles geben kannst. Diese kreative Variante des ursprünglichen Ishod-Designs besticht durch aktualisiertes Mesh, ein sichtbares Nike Air-Element und eine Cupsohle, die sich schnell einlaufen lässt.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

109,99 €

Beim Air Max Ishod wurden Elemente von legendären Basketballschuhe aus den 90ern übernommen. Er ist äußerst strapazierfähig, sodass du beim Skaten alles geben kannst. Diese kreative Variante des ursprünglichen Ishod-Designs besticht durch aktualisiertes Mesh, ein sichtbares Nike Air-Element und eine Cupsohle, die sich schnell einlaufen lässt.

Vorteile

  • Auf den versteckten Ösenleisten befindet sich eine "Ishod"-Prägung. Darüber ist ein aufgestickter "Wair"-Schriftzug zu sehen.
  • Dank der flexiblen Cupsohle ist er schnell eingelaufen.
  • Das Fischgrätenprofil an der Außensohle sorgt für genau das richtige Boardgefühl.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: IR1887-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (12)

4.5 Sterne

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Nike Air Max Ishod Skateboardschuh

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