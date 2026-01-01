Nike Air Max DN8 Be True By You personalisierbarer Schuh

Nike Air Max DN8 Be True By You

209,99 €

Be True, by you. Nike setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein und hat deshalb die Initiative „Be True“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist, mehr Inklusion im Sport zu erreichen. Die Kollektion feiert ein Spektrum in Bewegung mit mehrschichtigen, dimensionalen Farben und holographischen Details in allen Farben der Regenbogenflagge. Dieser elegante DN8 kann vom Überzug bis zur Außensohle individuell gestaltet werden. So entwickelst du den Look, der perfekt zu deinem Style passt. Zu deinen Schuhen gehört eine süße Regenbogen-Kordelzugtasche und ein schillernder Karabiner, denn zu jedem Outfit braucht man die passenden Accessoires.

Was ist deine Basis?

Du kannst zwischen Überzügen in Schwarz oder Chalk wählen und sie mit einer kunterbunten oder einfarbigen Farbgebung kombinieren, um für mehr Dimension zu sorgen. Vergiss nicht, dich zwischen einem klassischen Air Max-Logo auf der Lasche oder einem individuellen holografischen "Be True"-Logo zu entscheiden!

Zeit für Farbe

Gibt es etwas Besseres als einen kunterbunten Air? Du kannst die Farben der Air-Tube des DN8 unabhängig voneinander personalisieren oder dich für einen auffälligen, einfarbigen Look entscheiden.

Verleih ihm deine persönliche Note

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Mit bis zu 9 Zeichen auf dem Nahtbesatz an der Seite der Schuhe kannst du kreativ werden. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.