Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Schuh (ältere Kinder)

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wir haben uns mit der LEGO® Group zusammengetan, um diese geniale Version des Air Max 95 zu entwickeln. "Aber er sieht aus wie ein normaler AM95", oder? Aber nicht doch! Was wie die klassischen gewellten Einsätze aussieht, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Aber keine Sorge, die doppelte Air Bubble-Dämpfung unter dem Fuß ist echt und gibt dir die nötige Sprungkraft für jede Art von Spiel – ob mit LEGO-Steinen oder auf dem Court.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Wir haben uns mit der LEGO® Group zusammengetan, um diese geniale Version des Air Max 95 zu entwickeln. "Aber er sieht aus wie ein normaler AM95", oder? Aber nicht doch! Was wie die klassischen gewellten Einsätze aussieht, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Aber keine Sorge, die doppelte Air Bubble-Dämpfung unter dem Fuß ist echt und gibt dir die nötige Sprungkraft für jede Art von Spiel – ob mit LEGO-Steinen oder auf dem Court.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Was würde wohl dabei herauskommen, wenn ein paar LEGO® Minifiguren zum Leben erweckt und sich in einem Nike Air Max-Designlab austoben dürften? Ganz klar: Diese Neuinterpretation des Air Max 95 mit zwei Air-Elementen, die den Gesetzen der Physik trotzen, und einem Upper, das bemalt wurde wie seine Mini-Designer:innen. Für uns eine Erinnerung daran, auch mal über unsere eigentliche Größe hinauszuwachsen.
Das aufgemalte, gestufte Design ist eine Hommage an den verspielten Charakter von LEGO® und erzeugt eine optische Illusion.
Zwei Air-Elemente im Vorfuß- und Fersenbereich sorgen für Tragekomfort und bringen dein Spiel nicht nur aufs nächste Level, sondern sogar darüber hinaus – so, wie es auch der originale Air Max 95 tat.
LEGO, das LEGO Logo und das Steine-Stecksystem sind Warenzeichen der LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Alle Rechte vorbehalten.