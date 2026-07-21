Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

WORK IN PROGRESS.

Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You. Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style. Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.

Zurück an die Arbeit

Das Kleidungsstück kombiniert Workwear-Style mit dem Style der 2000er Jahre mit strapazierfähigen Materialien wie poliertem, leicht glänzendem Twill und klassischem Leder für ikonische Lagen.

Perfekter, dezenter Style

Du musst genau hinschauen, um die abgestimmten und gefluteten Farbspiele zu sehen, die für diesen Schuh entwickelt wurden. Die optionalen Kontrastnähte ermöglichen es angehenden und professionellen Designern, ihre stilistischen Sensibilitäten zum Ausdruck zu bringen.

Unverwechselbarer Stolz

Füge eine personalisierte Nachricht mit bis zu drei Zeichen auf jeder Ferse hinzu oder behalte das originale "Air"-Logo.