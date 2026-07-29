Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

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Der Air Max 95 wurde vom menschlichen Körper und der Laufmode der 90er inspiriert. Er kombiniert unglaublichen Tragekomfort mit einem schnellen Style. Die geschwungenen Seiteneinsätze verleihen jedem Outfit einen natürlichen Fluss. Die sichtbare Dämpfung in Ferse und Vorfuß sorgt für funktionellen Tragekomfort.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Der Air Max 95 wurde vom menschlichen Körper und der Laufmode der 90er inspiriert. Er kombiniert unglaublichen Tragekomfort mit einem schnellen Style. Die geschwungenen Seiteneinsätze verleihen jedem Outfit einen natürlichen Fluss. Die sichtbare Dämpfung in Ferse und Vorfuß sorgt für funktionellen Tragekomfort.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
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4.6 Sterne
Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466
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Jason202131435
Incroyable cette paire de chaussures je recommande
Size up
Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816
I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable
Nike Air Max 95 Big Bubble