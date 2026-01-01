Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Dieses Modell besticht durch ein luftiges Obermaterial aus Mesh und Denim mit Farbverlauf, das mit der Zeit einen Vintage-Charme entwickelt. Die sichtbare Dämpfung unter dem Fuß sorgt für hohen Tragekomfort.
- Gezeigte Farbe: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Style: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Dieses Modell besticht durch ein luftiges Obermaterial aus Mesh und Denim mit Farbverlauf, das mit der Zeit einen Vintage-Charme entwickelt. Die sichtbare Dämpfung unter dem Fuß sorgt für hohen Tragekomfort.
Vorteile
- Durch das Obermaterial aus Denim mit Kunstleder-Details entsteht ein mehrlagiger, langlebiger Look.
- Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Style: IX0347-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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