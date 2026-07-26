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Hoch bewertet
Air Max 90 LTR Herrenschuh - Schwarz/Schwarz/Schwarz

Air Max 90 LTR

Herrenschuh

149,99 €
Schwarz/Schwarz/Schwarz
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Der Nike Air Max 90 LTR bleibt seinen Wurzeln als klassischer Laufstyle mit der ikonischen Waffelsohle, genähten Überzügen aus geschmeidigem Leder und klassischen TPU-Elementen mit Farbakzenten treu. Das einfarbige Obermaterial bietet vielseitige Styling-Optionen und die Max Air-Dämpfung sorgt für Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

FEIERE GROSSE AIR.

Der Nike Air Max 90 LTR bleibt seinen Wurzeln als klassischer Laufstyle mit der ikonischen Waffelsohle, genähten Überzügen aus geschmeidigem Leder und klassischen TPU-Elementen mit Farbakzenten treu. Das einfarbige Obermaterial bietet vielseitige Styling-Optionen und die Max Air-Dämpfung sorgt für Tragekomfort.

Vorteile

  • Das Max Air-Element in der Ferse wurde ursprünglich fürs Laufen entwickelt und sorgt für erstklassige Dämpfung.
  • Das Low Top-Design mit gepolstertem Schuhkragen sorgt für einen eleganten Look und ein weiches, bequem Tragegefühl.
  • Die Gummisohle mit Waffelmuster ergibt einen traditionellen Look und gewährleistet Traktion und Strapazierfähigkeit.
  • Genähte Lederüberzüge und TPU-Akzente sorgen für Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und den legendären 90er-Look, den du liebst.

Produktinformationen

  • Die Schaum-Mittelsohle ermöglicht strapazierfähige Dämpfung
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: CZ5594-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (260)

4.6 Sterne

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Air Max 90 LTR Herrenschuh

Air Max 90 LTR

149,99 €
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