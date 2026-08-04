Nike Air Max 270 Schuh für Babys und Kleinkinder

Nike Air Max 270

79,99 €

ALL ABOUT AIR.

Der Nike Air Max 270 besticht mit viel Air für kleine Füße. Die Air-Dämpfung ist von den Seiten bis zur Rückseite 270 Grad sichtbar. Außerdem sind diese Alltagsschuhe bequem für all ihre täglichen Abenteuer.

Leicht und atmungsaktiv

Das Material sorgt für eine atmungsaktive, strukturierte Passform am Fußrücken.

Alles dreht sich um Air

Das 270 Max Air-Element bedeutet, dass das Air-Element 270 Grad rund um den Schuh sichtbar ist. Der weiche Schaumstoff sorgt für dauerhafte Dämpfung.

Natürliche Bewegungsabläufe

Kerben in der Gummisohle sorgen für Flexibilität, damit sich jeder Schritt natürlich anfühlt.