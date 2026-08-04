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Hoch bewertet
Nike Air Max 270 Schuh für Babys und Kleinkinder - Weiß/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Schuh für Babys und Kleinkinder

79,99 €
Weiß/Light Smoke Grey/Pink Foam
Schwarz/Anthracite/Weiß
Schwarz/Schwarz
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Der Nike Air Max 270 besticht mit viel Air für kleine Füße. Die Air-Dämpfung ist von den Seiten bis zur Rückseite 270 Grad sichtbar. Außerdem sind diese Alltagsschuhe bequem für all ihre täglichen Abenteuer.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Style: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

ALL ABOUT AIR.

Der Nike Air Max 270 besticht mit viel Air für kleine Füße. Die Air-Dämpfung ist von den Seiten bis zur Rückseite 270 Grad sichtbar. Außerdem sind diese Alltagsschuhe bequem für all ihre täglichen Abenteuer.

Leicht und atmungsaktiv

Das Material sorgt für eine atmungsaktive, strukturierte Passform am Fußrücken.

Alles dreht sich um Air

Das 270 Max Air-Element bedeutet, dass das Air-Element 270 Grad rund um den Schuh sichtbar ist. Der weiche Schaumstoff sorgt für dauerhafte Dämpfung.

Natürliche Bewegungsabläufe

Kerben in der Gummisohle sorgen für Flexibilität, damit sich jeder Schritt natürlich anfühlt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Style: DD1646-122

Größe und Passform

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (42)

4.5 Sterne

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270 Schuh für Babys und Kleinkinder

Nike Air Max 270

79,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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Entdecke den Nike Air Max 270 Schuh für Babys und Kleinkinder

Leicht und atmungsaktiv

Das Material sorgt für eine atmungsaktive, strukturierte Passform am Fußrücken.

Everything Air

Dein kleiner Schatz kann das 270 Max Air-Element aus 270 Grad rund um den Schuh betrachten. Der weiche Schaumstoff sorgt für dauerhafte Dämpfung.

Natürliche Bewegungsabläufe

Kerben in der Gummisohle sorgen für Flexibilität, damit sich jeder Schritt natürlich anfühlt.