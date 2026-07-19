Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren)

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.
Air Jordan Skyline Low LE
Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE