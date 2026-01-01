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Air Jordan Puffer-Jacke (Herren) - Sail

Recyclingmaterialien

Air Jordan

Puffer-Jacke (Herren)

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Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, die Puffer-Jacke rauszuholen. Dieses Modell hat einen durchgehenden Print, der von einem legendären MJ-Poster inspiriert wurde, und ist mit einer Daunenisolierung für kuschelige Wärme gefüllt. Schlüpf hinein und bleib angenehm warm.


  • Gezeigte Farbe: Sail
  • Style: HV0629-133

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Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, die Puffer-Jacke rauszuholen. Dieses Modell hat einen durchgehenden Print, der von einem legendären MJ-Poster inspiriert wurde, und ist mit einer Daunenisolierung für kuschelige Wärme gefüllt. Schlüpf hinein und bleib angenehm warm.

Vorteile

  • Die Daunenisolierung sorgt für Wärme ohne zusätzliches Gewicht in einer leichten Konstruktion, die die Körperwärme gut einschließt.
  • Ein elastischer Kordelzug am Saum schützt vor Wind und Wetter.

Produktinformationen

  • Importiert
  • Body/Futter/Einsatzfüllung: 100 % Polyester; Füllung: graue Entendaunen (mindestens 75 % Daunen) / (APA-Version: 75 % graue Entendaunen / 25 % Federn)
  • Maschinenwäsche
  • Gezeigte Farbe: Sail
  • Style: HV0629-133

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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