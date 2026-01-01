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Air Jordan OG Damenschuh - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Air Jordan OG

Damenschuh

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Der Air Jordan OG wurde für Basketballspielerinnen entwickelt und von der Karriere von Michael Jordan inspiriert. Damit ist er bereit für sein Debüt. Er besticht mit strapazierfähigen Materialien, einer geformten Mittelsohle und einem markanten, segmentierten Traktionsmuster sowie der leichtgewichtigen Air-Dämpfung, die du kennst und liebst.


  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Style: IR2010-229

Air Jordan OG

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Der Air Jordan OG wurde für Basketballspielerinnen entwickelt und von der Karriere von Michael Jordan inspiriert. Damit ist er bereit für sein Debüt. Er besticht mit strapazierfähigen Materialien, einer geformten Mittelsohle und einem markanten, segmentierten Traktionsmuster sowie der leichtgewichtigen Air-Dämpfung, die du kennst und liebst.

Vorteile

Die Air Zoom-Dämpfung sorgt für ein schnelles, reaktionsfreudiges Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Mid Top-Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Style: IR2010-229

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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