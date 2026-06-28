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Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen) - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Damenschuh

159,99 €
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Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Schaumstoff-Plattform und die Gummi-Seitenwände erzeugen einen klobigen Look, ohne den Schuh zusätzlich zu beschweren.
  • Dank des Slip-on-Designs hält dich nichts auf.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: IV5071-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen)

Air Jordan Mule SE

159,99 €
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