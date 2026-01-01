Air Jordan 4 RM
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Für Tage voller Spiel und Spaß brauchst du einen Schuh, der mithalten kann. Dieses Paar wurde für einen aktiven Lifestyle entwickelt. Es ist eine Neuauflage des AJ4 und stellt Tragekomfort und Strapazierfähigkeit in den Mittelpunkt. Die Max Air-Technologie dämpft jeden Schritt. Außerdem haben wir Teile des Obermaterials zu einem starken, flexiblen Cage kombiniert, der den Schuh umschließt und ihn noch robuster macht.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Style: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Für Tage voller Spiel und Spaß brauchst du einen Schuh, der mithalten kann. Dieses Paar wurde für einen aktiven Lifestyle entwickelt. Es ist eine Neuauflage des AJ4 und stellt Tragekomfort und Strapazierfähigkeit in den Mittelpunkt. Die Max Air-Technologie dämpft jeden Schritt. Außerdem haben wir Teile des Obermaterials zu einem starken, flexiblen Cage kombiniert, der den Schuh umschließt und ihn noch robuster macht.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
- Die Gummi-Außensohle ist strapazierfähig und sorgt für Halt.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Nike Air-Logo auf der Ferse
- Jumpman auf Lasche und Sohle
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Style: IM6033-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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