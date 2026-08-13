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Hoch bewertet
Air Jordan 4 RM Herrenschuh - Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine

Air Jordan 4 RM

Schuh (Herren)

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Diese Sneaker erfinden den sofort erkennbaren AJ4 für unterwegs neu. Wir haben besonderen Wert auf Tragekomfort und Strapazierfähigkeit gelegt und gleichzeitig den traditionellen Look beibehalten, den du so magst. Max Air in der Ferse dämpft jeden Schritt und die Elemente des klassischen Obermaterials – wie Flügel, Ösenleiste und Ferse – finden sich auf dem durchgehenden, stabilen und flexiblen Cage um den Schuh herum. Und dank dieses Cage ist der Schuh robust genug für den täglichen Weg zur Arbeit.


  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
  • Style: FQ7939-008

Air Jordan 4 RM

30 % Rabatt

Diese Sneaker erfinden den sofort erkennbaren AJ4 für unterwegs neu. Wir haben besonderen Wert auf Tragekomfort und Strapazierfähigkeit gelegt und gleichzeitig den traditionellen Look beibehalten, den du so magst. Max Air in der Ferse dämpft jeden Schritt und die Elemente des klassischen Obermaterials – wie Flügel, Ösenleiste und Ferse – finden sich auf dem durchgehenden, stabilen und flexiblen Cage um den Schuh herum. Und dank dieses Cage ist der Schuh robust genug für den täglichen Weg zur Arbeit.

Vorteile

  • Das Echtleder im Obermaterial sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle bietet Traktion.

Produktinformationen

  • Nike Air-Logo auf der Ferse
  • Jumpman auf Lasche und Sohle
  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
  • Style: FQ7939-008

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (339)

4.7 Sterne

  • New Kicks

    eric235974015

    Got them in yesterday, gotta say I’m impressed by the design up front and color/material… can’t wait to break them in today

  • High quality materials, subtle good looks.

    TimothyB508546289

    Very comfortable shoe, high quality grades of leather in different places. Even the synthetic fabrics are nice and comfy, namely around the ankle area. A little stiff at first as real leather usually is, but they didn't take long to break in. I wish they'd shrink down the shoehorn on the back of the regular AJ4 like this so it's not constantly scraping my achilles.

  • Work for what I need

    RobertE173844184

    I bought these shoes as a coaching shoe that was intended to be a little plain and not too flashy so they’d go with golf pants or slacks. They will. They’re pretty comfy other than the tongue. I wear them loose and untied so the tongue kept rolling on me. Now that I’ve worn them for a few hours, the tongue is staying put. So far, I like the looks of them and hope to be flying in from the free throw line soon!

Air Jordan 4 RM Herrenschuh

Air Jordan 4 RM

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