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Air Jordan 2-teiliges Trikot für Kleinkinder - Schwarz

Air Jordan

2-teiliges Trikot für Kleinkinder

49,99 €

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Dieser zweiteilige Trainingsanzug besteht aus Poly-Trikot-Strickmaterial, das sich außen glatt und innen weich anfühlt. Er besticht durch einen schlichten, aber eleganten Stil, der vom Vintage-Warm-up-Anzug inspiriert wurde. Die Jacke ist in einem klassischen Design mit durchgehendem Reißverschluss gehalten und lässt sich einfach über ein Jordan Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, damit die Kleinen frei spielen können.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: DO2937-010

Air Jordan

49,99 €

Dieser zweiteilige Trainingsanzug besteht aus Poly-Trikot-Strickmaterial, das sich außen glatt und innen weich anfühlt. Er besticht durch einen schlichten, aber eleganten Stil, der vom Vintage-Warm-up-Anzug inspiriert wurde. Die Jacke ist in einem klassischen Design mit durchgehendem Reißverschluss gehalten und lässt sich einfach über ein Jordan Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, damit die Kleinen frei spielen können.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: DO2937-010

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