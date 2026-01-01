Air Jordan 11 "Quai 54" Schuh (Herren)

Air Jordan 11 "Quai 54"
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Im Jahr 2003 entstand eine Partnerschaft zwischen Jordan und einem der berühmtesten Streetball-Turniere der Welt: dem Quai 54 in Paris. Jede Saison wird eine neue Sportswear-Linie entwickelt, die die Coolness von Streetball mit dem legendären Status der Jordan Brand kombiniert. Diese Neuauflage des AJ11 setzt dieses Erbe fort und besticht durch einen speziellen Schlammschutz mit dem einzigartigen Elephant-Print und Mesh-Einsätzen sowie ein neues Strickmuster auf dem Obermaterial.
- Gezeigte Farbe: Gunsmoke/Multi-Color
- Style: IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
Im Jahr 2003 entstand eine Partnerschaft zwischen Jordan und einem der berühmtesten Streetball-Turniere der Welt: dem Quai 54 in Paris. Jede Saison wird eine neue Sportswear-Linie entwickelt, die die Coolness von Streetball mit dem legendären Status der Jordan Brand kombiniert. Diese Neuauflage des AJ11 setzt dieses Erbe fort und besticht durch einen speziellen Schlammschutz mit dem einzigartigen Elephant-Print und Mesh-Einsätzen sowie ein neues Strickmuster auf dem Obermaterial.
Vorteile
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Der geformte Schlammschutz umschließt den gesamten Schuh und gewährleistet Strapazierfähigkeit mit elegantem Look.
- Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Lederobermaterial
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Gunsmoke/Multi-Color
- Style: IR2368-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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