Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Herrenschuh

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wer wie MJ fliegen wollte, musste dem Club beitreten. Dem Air Jordan Flight Club. Dieser AJ1 würdigt das Erbe und die Nostalgie des beliebten Mitgliedschaftsprogramms per Post aus den 80er- und 90er-Jahren. Das Obermaterial aus schwarzem, gewebtem Textil ist mit Akzenten in Weiß und University Red sowie Details im reflektierenden Design versehen, die dem Schuh die klassische Jumpman-DNA verleihen. Ausgestattet mit allen ikonischen Elementen – das ist der ultimative Fan-Club-Look für dich.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Wer wie MJ fliegen wollte, musste dem Club beitreten. Dem Air Jordan Flight Club. Dieser AJ1 würdigt das Erbe und die Nostalgie des beliebten Mitgliedschaftsprogramms per Post aus den 80er- und 90er-Jahren. Das Obermaterial aus schwarzem, gewebtem Textil ist mit Akzenten in Weiß und University Red sowie Details im reflektierenden Design versehen, die dem Schuh die klassische Jumpman-DNA verleihen. Ausgestattet mit allen ikonischen Elementen – das ist der ultimative Fan-Club-Look für dich.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club