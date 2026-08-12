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Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Herrenschuh - Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Herrenschuh

179,99 €
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Wer wie MJ fliegen wollte, musste dem Club beitreten. Dem Air Jordan Flight Club. Dieser AJ1 würdigt das Erbe und die Nostalgie des beliebten Mitgliedschaftsprogramms per Post aus den 80er- und 90er-Jahren. Das Obermaterial aus schwarzem, gewebtem Textil ist mit Akzenten in Weiß und University Red sowie Details im reflektierenden Design versehen, die dem Schuh die klassische Jumpman-DNA verleihen. Ausgestattet mit allen ikonischen Elementen – das ist der ultimative Fan-Club-Look für dich.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Style: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Wer wie MJ fliegen wollte, musste dem Club beitreten. Dem Air Jordan Flight Club. Dieser AJ1 würdigt das Erbe und die Nostalgie des beliebten Mitgliedschaftsprogramms per Post aus den 80er- und 90er-Jahren. Das Obermaterial aus schwarzem, gewebtem Textil ist mit Akzenten in Weiß und University Red sowie Details im reflektierenden Design versehen, die dem Schuh die klassische Jumpman-DNA verleihen. Ausgestattet mit allen ikonischen Elementen – das ist der ultimative Fan-Club-Look für dich.

Vorteile

  • Die hochwertige Konstruktion sorgt für Tragekomfort und einen legendären Look.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element in der Ferse gewährleistet weiche Dämpfung.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Style: II9811-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (17)

4.8 Sterne

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Herrenschuh

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €
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