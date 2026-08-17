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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren) - Schwarz/Opti Yellow/Silber

Air Jordan 1 Mid SE

Schuhe für Herren

149,99 €
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Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
  • Style: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Reflektierendes, gewebtes Material an den Vierteleinsätzen sorgt für mehr Sichtbarkeit.
  • Vollnarbenleder auf dem Schaft sorgt für hervorragende Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
  • Style: IO2052-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €
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