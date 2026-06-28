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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren) - True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz

Air Jordan 1 Mid SE

Herrenschuh

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Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.


  • Gezeigte Farbe: True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz
  • Style: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz
  • Style: IQ9383-611

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (6)

5 Sterne

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Air Jordan 1 Mid SE

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