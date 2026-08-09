Air Jordan 1 Mid Herrenschuh

Said166297836
Matches with every clothes I wear
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Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Air Jordan 1 Mid
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Said166297836
Matches with every clothes I wear
Olive green lovely color
samuelr531616063
Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.
AJ 1 mid Uni blue/midnight blue/white
Justin660ea057bd5f425fa4df058221062dba
Air unit in heel noticeable. Forefoot comfort similar to Blazer 77's & Blazer SB. Good ankle padding and thick tongue. Love the colours, really grown on me, very summer like. Happy days
Air Jordan 1 Mid