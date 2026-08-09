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Hoch bewertet
Air Jordan 1 Mid Herrenschuh - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Schuh (Herren)

30 % Rabatt
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Schwarz
Schwarz/Aura/Weiß/Squadron Blue
University Blue/Weiß/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Schwarz/Weiß
Schwarz/Weiß/University Red
True Blue/Varsity Red/Schwarz/Summit White
Schwarz/Gorge Green/Summit White
Schwarz/Palomino/University Red/Phantom

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Dieses Produkt ist zurzeit nicht verfügbar

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Vintage Lichen
  • Style: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

30 % Rabatt

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Summit White/Vintage Lichen
  • Style: DQ8426-107

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1467)

4.8 Sterne

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

  • AJ 1 mid Uni blue/midnight blue/white

    Justin660ea057bd5f425fa4df058221062dba

    Air unit in heel noticeable. Forefoot comfort similar to Blazer 77's & Blazer SB. Good ankle padding and thick tongue. Love the colours, really grown on me, very summer like. Happy days

Air Jordan 1 Mid Herrenschuh

Air Jordan 1 Mid

30 % Rabatt
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