Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
Vorteile
- Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
- Flexkerben vorne an der Außensohle
- Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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