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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert ein vom Fußball inspiriertes Design mit der Tradition des Originals. Dank der Premium-Materialien und Metallic-Finishes wirst du dich den ganzen Tag wie ein:e Sieger:in fühlen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert ein vom Fußball inspiriertes Design mit der Tradition des Originals. Dank der Premium-Materialien und Metallic-Finishes wirst du dich den ganzen Tag wie ein:e Sieger:in fühlen.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Tragekomfort.
  • Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben vorne an der Außensohle
  • Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: IR2310-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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