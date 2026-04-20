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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Schwarz

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (Herren)

30 % Rabatt
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Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.


  • Gezeigte Farbe: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Schwarz
  • Style: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Schwarz
  • Style: II9813-600

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

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