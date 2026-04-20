Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Klarna An der Kasse verfügbar.
Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.
Air Jordan 1 Low SE
Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Air Jordan 1 Low SE