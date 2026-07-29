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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

139,99 €
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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Style: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Style: IO2047-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €
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