 
Bild 1 von 10
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh - Weiß/Schwarz/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Damenschuh

139,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Immer legendär, immer frisch. Der AJ1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Desert Berry
  • Style: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Immer legendär, immer frisch. Der AJ1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Wings-Logo an der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Schnürsenkel im Schleifen-Stil
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Desert Berry
  • Style: IO0668-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Vervollständige den Look