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Nike Air Force 1 Low Retro Premium Schuh (Herren) - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Herrenschuh

139,99 €
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 kombiniert seine klassische Silhouette mit hochwertigem Leder und Korbgeflecht-Strukturen und sorgt so für eine frische Neuinterpretation des traditionellen Stils.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Style: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 kombiniert seine klassische Silhouette mit hochwertigem Leder und Korbgeflecht-Strukturen und sorgt so für eine frische Neuinterpretation des traditionellen Stils.

Vorteile

  • Das Nike Air-Element gewährleistet eine leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Style: IM5755-101

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (6)

4.5 Sterne

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €
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