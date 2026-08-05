Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Herrenschuhe

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der AF1 war schon immer ein robuster Schuh. Nun erreicht er aber das nächste Level. Das strapazierfähige Textilobermaterial sitzt auf einer Vibram-Sohle auf, die dir hilft, jeden Untergrund zu meistern. Bist du bereit?
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
Der AF1 war schon immer ein robuster Schuh. Nun erreicht er aber das nächste Level. Das strapazierfähige Textilobermaterial sitzt auf einer Vibram-Sohle auf, die dir hilft, jeden Untergrund zu meistern. Bist du bereit?
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram